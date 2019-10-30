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انطلاق تظاهرات طلابية في معظم مناطق بغداد وسط اجراءات امنية مشددة

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تجددت التظاهرات الطلابية، صباح اليوم الاربعاء، في معظم مناطق العاصمة بغداد وسط اجراءات امنية مشددة.
وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من طلبة المدارس والجامعات جددوا، صباح اليوم، تنظيم تظاهرات سلمية تجوب شوارع العاصمة، في مختلف مناطق بغداد.

وكانت نقابة المعلمين العراقيين، اعلنت الاثنين الماضي 28 تشرين اول، عن الاضراب العام لمدة اربعة ايام، لغاية يوم الاحد في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان، احتجاجا لما يتعرض له المتظاهرون من "عنف غير مبرر".


وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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