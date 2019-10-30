انطلاق تظاهرات طلابية في معظم مناطق بغداد وسط اجراءات امنية مشددة

تجددت التظاهرات الطلابية، صباح اليوم الاربعاء، في معظم مناطق العاصمة بغداد وسط اجراءات امنية مشددة.
وكانت نقابة المعلمين العراقيين، اعلنت الاثنين الماضي 28 تشرين اول، عن الاضراب العام لمدة اربعة ايام، لغاية يوم الاحد في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان، احتجاجا لما يتعرض له المتظاهرون من "عنف غير مبرر".
وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.
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