انطلاق تظاهرات طلابية في معظم مناطق بغداد وسط اجراءات امنية مشددة

وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من طلبة المدارس والجامعات جددوا، صباح اليوم، تنظيم تظاهرات سلمية تجوب شوارع العاصمة، في مختلف مناطق بغداد.

وكانت نقابة المعلمين العراقيين، اعلنت الاثنين الماضي 28 تشرين اول، عن الاضراب العام لمدة اربعة ايام، لغاية يوم الاحد في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان، احتجاجا لما يتعرض له المتظاهرون من "عنف غير مبرر".



وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.