رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

رفعت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي.
ولاحظ مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن الحجب المفروض على مواقع التواصل قد رُفع، وأن تلك المواقع يتم استخدامها دون استخدام برامج كسر الحجب.
يذكر أن السلطات العراقية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي في الثاني من شهر تشرين الأول الحالي، بعدما انطلاق تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات في الأول من الشهر الحالي.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت، في وقت سابق، السلطات العراقية إلى "إنهاء الحظر غير القانوني عن الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".
يذكر أن السلطات العراقية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي في الثاني من شهر تشرين الأول الحالي، بعدما انطلاق تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات في الأول من الشهر الحالي.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت، في وقت سابق، السلطات العراقية إلى "إنهاء الحظر غير القانوني عن الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".
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