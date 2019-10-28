مصادر تؤكد رمي جثة البغدادي في البحر

نقلت وكالة فرانس برس، عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية قولها إن الجيش تخلص بالفعل من جثة زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي.

وقال المصدر، الذي لم تكشف الوكالة هويته، إن "الجيش الأميركي تخلص من جثة البغدادي برميها في البحر".

وكان مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، توقع أن تتبع الولايات الأميركية مع جثة زعيم البغدادي نفس البروتوكول الذي اتبعته مع جثة أسامة بن لادن، برميها في البحر.

وقال أوبراين في لقاء متلفز ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات الأمريكية ستتبع نفس البروتوكول الذي استعملته مع جثة بن لادن، "أتوقع أن يكون الأمر كذلك".

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كما نقلت شبكة "سي.أن.أن" عن مصدر، وصفته بالمطلع، أن جثة البغدادي قد يتم التخلص منها في البحر. وكان بن لادن قتل في 2011 ، في غارة شنتها القوات البحرية الأمريكية في باكستان وألقيت جثثه في البحر.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، امس الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" خلال عملية عسكرية في إدلب.

وقال ترامب إن "البغدادي قُتل أثناء الغارة بتفجير سترة ناسفة بعد فراره داخل نفق مسدود"، مشيرا إلى أنه "مات وهو يبكي ويصرخ".