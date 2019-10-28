بالصور.. التحرير الآن

تنشر وكالة الخليج 365، صورا لساحة التحرير وسط بغداد، والتي تظهر فيها استمرار تجمع مئات المتظاهرين. ومنذ يوم الجمعة الماضي، انطلقت تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، مطالبة بمكافحة الفساد وتوفير فرص العمل وخدمات، فيما اتسعت المطالب الى اقالة الحكومة وتشكيل حكومة وطنية باشراف اممي.

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