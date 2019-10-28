مجلس الامن الوطني يشدد على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ الامن وارواح المواطنين

شدد مجلس الأمن الوطني، الاثنين، على إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وارواح المواطنين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس الأمن الوطني عقد، اليوم الاثنين، جلسة غير إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي"، مبينا انه "بحث أداء القوات الأمنية واجباتها لتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".

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وتابع ان "المجلس شدد على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المحرضين والمخربين الذين يعتدون على القوات الأمنية والمواطنين والممتلكات والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب".

واكد المكتب ان "المجلس ناقش عملية قتل الارهابي زعيم عصابة داعش حسب المعلومات التي حصل عليها جهاز المخابرات الوطني العراقي من خلال القبض على مقربين منه"، مشيرا الى انه "أثنى على دور الاجهزة الأمنية والاستخبارية في التوصل الى المعلومات التي أدت الى تصفيته".