توقف حركة السير في شارع الربيعي ببغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن حركة السير في شارع الربيعي ببغداد توقفت.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اعدادا كبيرة من المواطنين خرجوا في شارع الربيعي في منطقة زيونة ببغداد، تضامنا مع متظاهري ساحة التحرير".

واضاف ان "ذلك ادى الى توقف حركة السير في الشارع".