اندلاع نزاع عشائري شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع، اليوم، في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد، تطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف أنه "لغاية الان لم ترد اصابات أثناء النزاع العشائري".



وتشهد بغداد والمحافظات بين فترة واخرى نزاعات عشائرية تتطور لاستخدام الأسلحة النارية، وتتسبب بسقوط العديد من القتلى والمصابين.