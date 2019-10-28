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اندلاع نزاع عشائري شرقي بغداد

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أفاد مصدر امني، الاثنين، باندلاع نزاع عشائري شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع، اليوم، في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد، تطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف أنه "لغاية الان لم ترد اصابات أثناء النزاع العشائري".


وتشهد بغداد والمحافظات بين فترة واخرى نزاعات عشائرية تتطور لاستخدام الأسلحة النارية، وتتسبب بسقوط العديد من القتلى والمصابين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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