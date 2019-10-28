قائد عمليات بغداد يأمر بتوقيف المعتدين على إحدى الطالبات شمالي العاصمة

أمر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الاثنين، بتوقيف المعتدين على إحدى الطالبات شمالي العاصمة.
وأضافت أنه "في الوقت الذي تدين به القيادة مثل هذه التصرفات غير المنضبطة، تؤكد انها حريصة كل الحرص على إدامة علاقتها الوثيقة والطيبة مع ابناء شعبنا العظيم".
وأشارت القيادة، إلى أن "وفداً من قيادة عمليات بغداد زار ذوي الطالبة، للإطمئنان على صحتها، وإبداء جميع أشكال المساعدة لهم".
وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من، اليوم الاثنين، يظهر عنصر أمن يعتدي على إحدى الطالبات شمالي بغداد، ما أثار موجة من الانتقادات الشعبية الواسعة.
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