سقوط ثلاث قذائف هاون بالقرب من معسكر التاجي شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بسقوط ثلاث قذائف هاون بالقرب من معسكر التاجي شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاث قذائف هاون سقطت، مساء اليوم، بالقرب من معسكر التاجي"، مؤكداً "عدم تسجيل اصابات بشرية تذكر".
وتشهد مناطق عدة من بغداد والمحافظات بين فترة وأخرى سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا.
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