إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على متظاهري كربلاء

أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، باطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في كربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن تم "اطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على جموع المتاظاهرين في المحافظة لتفريقهم".

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