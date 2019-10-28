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2019-10-28 | 19:31
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شارك اعضاء رابطة جماهير اندية الزوراء والشرطة والقوة الجوية في تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وتستمر التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة من تجسين الخدمات ومحاربة الفساد.
التظاهرات شهدت مشاركة واسعة من الرياضيين واللاعبين، حيث شاركت جماهير اندية الزوراء والشرطة والقوة الجوية في التظاهرات للمطالبة بحقوقهم المسلوبة.
وارتدى كل مشجع قميص والوان فريقه، للتعبير عن انتماءاتهم الرياضية المختلفة، إلا ان قضيتهم واحدة وهي حب الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. جماهير النوارس والقيثارة والصقور يشاركون في تظاهرات التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.