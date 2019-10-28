بالصور.. جماهير النوارس والقيثارة والصقور يشاركون في تظاهرات التحرير

شارك اعضاء رابطة جماهير اندية الزوراء والشرطة والقوة الجوية في تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وتستمر التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة من تجسين الخدمات ومحاربة الفساد.

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التظاهرات شهدت مشاركة واسعة من الرياضيين واللاعبين، حيث شاركت جماهير اندية الزوراء والشرطة والقوة الجوية في التظاهرات للمطالبة بحقوقهم المسلوبة.