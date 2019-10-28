الاستخبارات العسكرية تقرر فتح تحقيق بحق المنتسبين الذين اعتدوا على الطالبات

قررت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، بفتح تحقيق بحق المنتسبين الذين اعتدوا على الطالبات. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "من أجل ترسيخ القيم الديمقراطية والتي اتاحت للمواطن حق التظاهر السلمي وحال أطلاع مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد مزهر العلاق على فيديو الاعتداء على الطالبات وجه العلاق بفتح تحقيق فوري بحق المقصرين".



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر فيه رجل أمن يعتدي على طالبات صغار في ساحة التظاهر يحملن العلم العراقي.

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