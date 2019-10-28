وزير الدفاع الأمريكي: الوضع في سوريا ما زال معقدا برغم من مقتل البغدادي

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن الوضع الأمني في سوريا، لا يزال معقدا على الرغم من مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي. وأضاف إسبر، أن عملية قتل أبو بكر البغدادي، تعتبر ضربة كبيرة لبقايا تنظيم "داعش". وقال الوزير الأمريكي إن قوات بلاده في سوريا مستمرة مع شركائها في محاربة "داعش" في سوريا وحماية حقول النفط.

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