تسريبات.. كريستيانو رونالدو يفوز بالكرة الذهبية 2019

وأفادت الصحيفة الشهيرة أن كانت هناك زيارة من قبل وفد لمجلة "فرانس فوتبول" المنظمة للجائزة السنوية، تواجد في مدينة "تورينو" لإجراء حوار مع مهاجم يوفنتوس الذي تم نشر جزء منه قبل قليل.

وكانت "فرانس فوتبول" قد أعلنت قبل أسبوع أسماء 30 لاعبًا يتنافسون على الجائزة، وكان من ضمنها كريستانو رونالدو، ليونيل ميسي والعديد من الأسماء الشهيرة في عالم كرة القدم.



ونجح البرتغالي الدولي في الفوز خلال العام الحالي ببطولة الدوري الإيطالي مع يوفنتوس بالإضافة لبطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال.

الجدير بالذكر أن رونالدو استطاع على مدار مسيرته تحقيق جائزة الكرة الذهبية لمدة 5 مرات بالتساوي مع منافسه التقليدي ميسي مهاجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

