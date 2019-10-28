تسريبات.. كريستيانو رونالدو يفوز بالكرة الذهبية 2019

2019-10-28 | 19:16
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زعمت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019 على الرغم من خسارته لقب أفضل لاعب أوروبي وجائزة الأفضل أمام ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك.
وكانت "فرانس فوتبول" قد أعلنت قبل أسبوع أسماء 30 لاعبًا يتنافسون على الجائزة، وكان من ضمنها كريستانو رونالدو، ليونيل ميسي والعديد من الأسماء الشهيرة في عالم كرة القدم.
ونجح البرتغالي الدولي في الفوز خلال العام الحالي ببطولة الدوري الإيطالي مع يوفنتوس بالإضافة لبطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال.
الجدير بالذكر أن رونالدو استطاع على مدار مسيرته تحقيق جائزة الكرة الذهبية لمدة 5 مرات بالتساوي مع منافسه التقليدي ميسي مهاجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين.
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