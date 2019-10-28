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تسريبات.. كريستيانو رونالدو يفوز بالكرة الذهبية 2019

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2019-10-28 | 19:16

تسريبات.. كريستيانو رونالدو يفوز بالكرة الذهبية 2019

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زعمت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن البرتغالي هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019 على الرغم من خسارته لقب أفضل لاعب أوروبي وجائزة الأفضل أمام ليونيل وفيرجيل فان دايك.
وأفادت الصحيفة الشهيرة أن كانت هناك زيارة من قبل وفد لمجلة "فرانس فوتبول" المنظمة للجائزة السنوية، تواجد في مدينة "تورينو" لإجراء حوار مع مهاجم يوفنتوس الذي تم نشر جزء منه قبل قليل.

وكانت "فرانس فوتبول" قد أعلنت قبل أسبوع أسماء 30 لاعبًا يتنافسون على الجائزة، وكان من ضمنها كريستانو رونالدو، ليونيل ميسي والعديد من الأسماء الشهيرة في عالم كرة القدم.


ونجح البرتغالي الدولي في الفوز خلال العام الحالي ببطولة مع يوفنتوس بالإضافة لبطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال.

الجدير بالذكر أن رونالدو استطاع على مدار مسيرته تحقيق جائزة الكرة الذهبية لمدة 5 مرات بالتساوي مع منافسه التقليدي ميسي مهاجم ومنتخب الأرجنتين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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