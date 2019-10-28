مسؤول أميركي: 99% من السجون التي تضم عناصر داعش شمال شرق سوريا لا تزال مؤمنة

أكد مسؤول أميركي، الاثنين، أن 99% من السجون التي تضم عناصر "داعش" شمال شرق سوريا مؤمنة.
ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن المسؤول الاميركي قوله، إن "99% من السجون التي تضم عناصر داعش في شمال شرق سوريا لا تزال مؤمنة".
وأكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قبل ايام، هروب بعض مقاتلي "داعش" من سوريا، فيما اشار الى ان قوة اميركية صغيرة ستبقى في المواقع النفطية بسوريا.
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