نائب عن الفتح: الحكومة بحاجة الى وقت لتطبيق مطالب المتظاهرين

أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الاثنين، أن مطالب المتظاهرين دستورية، لافتا الى أن الحكومة بحاجة الى وقت لتطبيق تلك المطالب. يتبع..

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