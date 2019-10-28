الصدر يدعو عبد المهدي للحضور الى البرلمان للاعلان عن انتخابات مبكرة

وقال الصدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "على الأخ عادل عبد المهدي الحضور تحت قبة البرلمان للاعلان عن انتخابات مبكرة باشراف اممي وبمدة قانونية غير طويلة"، مؤكدا علىلا أن "تتخذ خلال هذه الفترة كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب".ودعا الصدر في بيانه الى أن "تكون الانتخابات المبكرة من دون مشاركة الاحزاب الحالية الا من ارتضاه الشعب".

وخاطب الصدر المتظاهرين قائلا "ايها الثوار لايغرنكم تصويت البرلمان فكله صوري الا بعد اجراءات قانونية مجحفة، كما أن جلستهم (النواب ) خالية من محاسبة المفسدين"، خاتما بيانه بكلمة "استمروا".

يشار الى أن مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على الغاء الجمع بين راتبين بينها امتيازات رفحاء، والغاء امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين، فضلا عن التصويت لتشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال أربعة أشهر، وحل مجالس المحافظات،