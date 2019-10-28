مقرب من الصدر يدعو المعتصمين الى الالتزام بالسلمية

دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، المعتصمين الى الالتزام بالسلمية. وكتب العراقي منشورا على صفحته في الفيسبوك قال فيه، "وصلتنا معلومة سنعلن عن تفاصيلها اذا تم الاعتداء على المعتصمين في المطعم التركي". ودعا العراقي في منشوره المعتصمين قائلا "نرجو التزام السليمة".

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