مجلس القضاء الاعلى يردّ على العبادي

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المركز الإعلامي اطلع على ما نشره رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بخصوص دعوة رئاسة مجلس القضاء إلى الحفاظ على استقلال القضاء".وأضاف البيرقدار، :"نود ان نطمئنه وغيره ان القضاء كان ولا يزال وسيبقى مستقلاً ولن ينحاز لطرف ضد اخر وان انحيازه إلى جانب تطبيق القانون فقط لان القانون فوق الجميع".

وخاطب البيرقدار، العبادي بالقول :" أنت اول من يعلم ان القضاء لا يستجيب لرغبات السلطة التنفيذيه بدليل كان يرفض طلباتك أنت ومدير مكتبك عندما كنتم تحاولون استغلال منصبكم لأغراضكم الخاصة وينبهك إلى مراعاة استخدام المصطلحات التي تضعف الثقة بالقضاء لانها لم ولن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل إلى الأبد"، مبيناً :"أن دفاعك عن وزرائك السابقين بسبب استقدامهم من قبل القضاء عن جرائم الفساد يوكد الشكوك بانك كنت شريك لهم في جرائمهم".