ردّ مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، وفيما أكد ان القضاء كان ولا يزال وسيبقى مستقلاً، خاطب العبادي بالقول: دفاعك عن وزرائك السابقين بسبب استقدامهم عن جرائم الفساد يؤكد الشكوك بانك كنت شريك لهم في جرائمهم.
وأضاف البيرقدار، :"نود ان نطمئنه وغيره ان القضاء كان ولا يزال وسيبقى مستقلاً ولن ينحاز لطرف ضد اخر وان انحيازه إلى جانب تطبيق القانون فقط لان القانون فوق الجميع".
وخاطب البيرقدار، العبادي بالقول :" أنت اول من يعلم ان القضاء لا يستجيب لرغبات السلطة التنفيذيه بدليل كان يرفض طلباتك أنت ومدير مكتبك عندما كنتم تحاولون استغلال منصبكم لأغراضكم الخاصة وينبهك إلى مراعاة استخدام المصطلحات التي تضعف الثقة بالقضاء لانها لم ولن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل إلى الأبد"، مبيناً :"أن دفاعك عن وزرائك السابقين بسبب استقدامهم من قبل القضاء عن جرائم الفساد يوكد الشكوك بانك كنت شريك لهم في جرائمهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس القضاء الاعلى يردّ على العبادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.