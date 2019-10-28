صالح: مشروع قانون الانتخابات يعد مرتكزاً اساسياً للإصلاح السياسي والاقتصادي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، أن مشروع قانون الانتخابات يعد مرتكزاً أساسياً للإصلاح السياسي والاقتصادي. وقال صالح خلال حضوره اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، إن "مشروع قانون الانتخابات يعد مرتكزاً اساسياً للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد"، مؤكدا على "وجوب وضع سقف زمني لإنجاز المشروع وخلال مدة وجيزة لأنه مطلب شعبي وسياسي حقيقي، وضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة في الجانب الفني والاستفادة من الخبرات والتجارب بهذا المجال لمنع حالات التلاعب والتزوير وبما لايمس السيادة والقرار الوطني".



وأوضح صالح، أن "الوطن سيكون بخير اذا جئنا بقانون يمثل ويلبّي طموحات المواطنين، فضلا عن أهمية أن يتضمن مشروع القانون تمثيلاً عادلاً للمكونات، ومنحها أهمية بما يحقق تطلعاتهم المشروعة، مبيناً أن "تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات يجب ان يكون بعيداً عن التسييس".

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