البرلمان يرفع جلسته لمدة ساعة

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان رفع جلسته لمدة ساعة لمخاطبة مجلس الوزراء لإرسال قرارات تخص ما تم التصويت عليه داخل الجلسة، ليتم التصويت على تلك القرارات حين عقدها".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً.



وصوت مجلس النواب، في جلسة اليوم، على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وإنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة نيابية لتعديل الدستور خلال أربعة أشهر.

كذلك شهدت جلسة اليوم، التصويت على إلغاء امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين، والتصويت على إلزام الحكومة بإلغاء الجمع بين راتبين بينها امتيازات رفحاء.