رفعت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، جلسته الـ11 لمدة ساعة لمخاطبة رئيس الوزراء بشان القرارات التي تم التصويت عليها.
وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً.
وصوت مجلس النواب، في جلسة اليوم، على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وإنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة نيابية لتعديل الدستور خلال أربعة أشهر.
كذلك شهدت جلسة اليوم، التصويت على إلغاء امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين، والتصويت على إلزام الحكومة بإلغاء الجمع بين راتبين بينها امتيازات رفحاء.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يرفع جلسته لمدة ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.