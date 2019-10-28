جعفر صادق علاوي يؤدي اليمين الدستوري وزيراً للصحة

أفاد مصدر نيابي، الاثنين، بأن جعفر صادق علاوي أدى اليمين الدستورية وزيراً للصحة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جعفر صادق علاوي أدى اليمين الدستورية وزيراً للصحة". وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً.



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