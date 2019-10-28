مجلس النواب يصوّت على الغاء الجمع بين راتبين بينها امتيازات رفحاء

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوّت، اليوم، على قرار إلزام الحكومة بالتنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء".

وصوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على قرار إلغاء مخصصات وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين.



وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، جلسته الاستثنائية برئاسة محمد الحلبوسي.