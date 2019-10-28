صوّت مجلس النواب، الاثنين، على قرار إلغاء مخصصات وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين.
وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوّت، اليوم، على قرار إلغاء المخصصات المالية والأمتيازات من المسؤولين والرئاسات وأعضاء مجلس النواب والهيئات المستقلة والقضائية والدرجات الخاصة والمحافظين".
وأضاف أن "تنفيذ قرار الإلغاء سيكون ابتداءً من اليوم".
وأضاف أن "تنفيذ قرار الإلغاء سيكون ابتداءً من اليوم".
وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، جلسته الاستثنائية برئاسة محمد الحلبوسي.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يصوت على الغاء امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.