بالفيديو: المواطنون في الشارع والأحداث تتسارع... ‎والحكومة خارج نطاق الخدمة

2019-10-28 | 13:31 3,134 مشاهدة مرت 4 أيام على تجدد التظاهرات في بغداد وغيرها من محافظات الوسط والجنوب... مطالب مشروعة وهتافات اصلاحية، ومدراء مدارس يدفعون التلاميذ نحو ساحة التحرير... المهم والأهم ممّا جرى، أن الحكومة خارج نطاق التغطية، ومنفصلة عن كل الاحداث وتمشي كالسلحفاة. خرجت سائرون وقالت، نحن ذاهبون الى الاعتصام والمعارضة الى حين تحقيق مطالب المتظاهرين. وقال السيد مقتدى الصدر للحكومة: اما ان تستقيلوا أو تقالوا، أو تصلحوا أو تزالوا... والابرز هو تصريح قائد عمليات البصرة الفريق رشيد فليح الذي اتهم الامارات والسعودية وأميركا، بتمويل اعمال الشغب في البصرة والجنوب. فهل تحل الحكومة وتصبح فقط لتصريف الاعمال؟ هذه الاحداث وسواها يمكنكم مشاهدتها في الفيديوغراف المرفق، من برنامج المناورة.

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