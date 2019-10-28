قال النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، الاثنين، إن لديه "أملاً كبيراً" في عقد جلسة البرلمان لهذا اليوم، مشيراً إلى مساعٍ لإقناع الكتل والقوى السياسية بضرورة استقالة الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة وتغيير مفوضية الانتخابات.
وأكد الخفاجي على "أهمية أن تكون القرارات مصيرية والا دون ذلك فإن الكلمة الفصل ستكون للجماهير والمتظاهرين".
وأضاف، أننا "نسعى جاهدين لإقناع الكتل والقوى السياسية بضرورة استقالة الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة وتغيير المفوضية وتعديل قانون الانتخابات".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب ظهر اليوم، جلسة مخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين و قرارات مجلس الوزراء و تنفيذ حزم الإصلاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: لدينا أمل كبير بعقد جلسة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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