نائب: لدينا أمل كبير بعقد جلسة اليوم

وذكر الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، أن "لدينا أملاً كبيراً في تحقيق النصاب لعقد جلسة اليوم، بغية اتخاذ بعض القرارات المهمة واللازمة خاصة اننا نعيش تظاهرات كبيرة في محافظات الوسط والجنوب".

وأكد الخفاجي على "أهمية أن تكون القرارات مصيرية والا دون ذلك فإن الكلمة الفصل ستكون للجماهير والمتظاهرين".



وأضاف، أننا "نسعى جاهدين لإقناع الكتل والقوى السياسية بضرورة استقالة الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة وتغيير المفوضية وتعديل قانون الانتخابات".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب ظهر اليوم، جلسة مخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين و قرارات مجلس الوزراء و تنفيذ حزم الإصلاحات.