رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل وزير التخطيط

أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الاثنين، وزير التخطيط نوري صباح الدليمي.
وقال المركز الاعلامي للمجلس في بيان تلقتن الخليج 365، نسخة منه إن "القاضي فائق زيدان ناقش مع وزير التخطيط نتائج عمل اللجنة التحقيقية الوزارية العليا التي كلفت بالتحقيق الاداري في حوادث الاعتداء على المتظاهرين".
الجدير بالذكر أن مجلس القضاء الاعلى استلم ملفات نتائج التحقيق من قبل اللجنة التحقيقية الوزارية العليا وتم ايداعها لدى الهيئات القضائية التي شكلت للتحقيق فيها حسب الاختصاص المكاني لكل هيئة.
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