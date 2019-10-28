مجلس النواب يُصوت على حل مجالس المحافظات

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة، وإنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البرلمان صوت على توليه الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، وقيام المحافظين بتقديم موازناتهم المالية الى اللجنة المالية في مجلس النواب".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً.

