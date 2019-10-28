الحلبوسي: جلسات البرلمان ستبقى مستمرة لحين إجراء الإصلاحات

طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بحفظ حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن جلسات البرلمان ستبقى مستمرة لحين إجراء الإصلاحات.
وقال الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة حالياً: "باسم مجلس النواب نعزي عوائل الشهداء من المتظاهرين السلمين المطالبين بحقوقهم الدستورية والتي كفلها لهم الدستور"، مشدداً على "أهمية زيادة الزخم للمضي بحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار".
وأكد الحلبوسي، على "ضرورة قيام القائد العام للقوات المسلحة بحفظ حياة والممتلكات العامة والخاصة ونرفض الأعمال التي تؤدي الى حرف التظاهرات"، مبيناً أن "جلسات البرلمان ستبقى مستمرة لحين إجراء الإصلاحات".
وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً.
وأكد الحلبوسي، على "ضرورة قيام القائد العام للقوات المسلحة بحفظ حياة والممتلكات العامة والخاصة ونرفض الأعمال التي تؤدي الى حرف التظاهرات"، مبيناً أن "جلسات البرلمان ستبقى مستمرة لحين إجراء الإصلاحات".
وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً.
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