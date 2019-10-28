بالفيديو: على منحر الإعلام... السومرية تواصل العطاء وتقدم التضحيات المتلاحقة

على منحر الاعلام الحر، تنذر قناة السومرية ارواح كادرها وكأنهم قرابين الى الوطن. فمسيرة التضحية بدأت عام الفين وخمسة، حيث فقدت المؤسسة مراسليها ريم زيد ومروان خزعل اثناء تأديتهما لاحدى التغطيات الاعلامية وسط بغداد، ولا يزال مصيرهما مجهولا حتى اللحظة بعد ان اختطفا على يد من لا يعرف الرحمة، لتتعرض بعدها كوادر السومرية الى المضايقات بشتى انواعها وبمختلف مسمياتها وهي تنقل الاحداث من دون زيف.
اما التهديدات، فقد اخذت الحصة الاكبر من كوادرها، ولم تنل من ذودهم عن نقل الحقيقة الغائبة او المغيبة لتستمر بمسار العطاء، فتدخل بعد ذلك في مرحلة خطرة وهي تغطية معارك تحرير الارض من دنس ارهاب داعش الاعمى الذي نال بمكره من المصور علي ريسان، واعاق المصور خليل اسماعيل في معارك ابسط ما يقال عنها بأنها شرسة... لم تدخلها كاميرات القنوات الفضائية الاخرى الا القليل منها، لتفقد القناة حينها اروع المصورين لديها عام الفين وستة عشر.
التضحيات لم تتوقف، لتدخل القناة بمحنة اخرى تمثلت باصابة المراسل هشام وسيم في وجهه بقنبلة مسيلة للدموع، لتنال من ملامح وسامته وتعكس بشاعة من يحمل السلاح الذي حاول اسكات وسيم عن نقل حقيقة مطالب المتظاهرين من ساحة التحرير في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. الى هذا، يأتي مصاب آخر للسومرية بعد يوم، وبالاداة القبيحة نفسها التي تسمى القنابل المسيلة للدموع، لتضرب هذه المرة جسد المصور علي جاسم وهو يحاول تغطية التظاهرات التي لم تخل من العنف تحت مسميات مختلفة.
وبين المتراكمات وما هو آت، تبقى السومرية تواصل دربها في نقل الحقائق ومن دون زيف لغاية تحقيق هدفها الاسمى الذي لا يتعدى ان يعيش الشعب بكرامة في وطن جميل اسمه العراق.
التضحيات لم تتوقف، لتدخل القناة بمحنة اخرى تمثلت باصابة المراسل هشام وسيم في وجهه بقنبلة مسيلة للدموع، لتنال من ملامح وسامته وتعكس بشاعة من يحمل السلاح الذي حاول اسكات وسيم عن نقل حقيقة مطالب المتظاهرين من ساحة التحرير في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. الى هذا، يأتي مصاب آخر للسومرية بعد يوم، وبالاداة القبيحة نفسها التي تسمى القنابل المسيلة للدموع، لتضرب هذه المرة جسد المصور علي جاسم وهو يحاول تغطية التظاهرات التي لم تخل من العنف تحت مسميات مختلفة.
وبين المتراكمات وما هو آت، تبقى السومرية تواصل دربها في نقل الحقائق ومن دون زيف لغاية تحقيق هدفها الاسمى الذي لا يتعدى ان يعيش الشعب بكرامة في وطن جميل اسمه العراق.
يمكنكم مشاهدة التقرير بالكامل، في الفيديو المرفق أعلاه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.