البرلمان يعقد جلسة مناقشة مطالب المتظاهرين برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً

عقد مجلس النواب، الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً.
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد، قبل قليل، جلسته الـ11 برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة مخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات، فضلاً عن تطورات الأوضاع في الشارع العراقي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة مخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات، فضلاً عن تطورات الأوضاع في الشارع العراقي".
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