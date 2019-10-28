البرلمان يعقد جلسة مناقشة مطالب المتظاهرين برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد، قبل قليل، جلسته الـ11 برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة مخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات، فضلاً عن تطورات الأوضاع في الشارع العراقي".

