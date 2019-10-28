بالفيديو: صرخة مسن لبناني موجوع تدمي القلوب

تستمر التظاهرات في لبنان ضد الحكومة الحالية، لليوم الثاني عشر على التوالي، وسط صرخات موجعة ومطالب محقة ينادي بها المحتجون في الشوارع.
وفي هذا السياق، ورغم العديد من المناشدات المؤلمة التي شاهدناها على مواقع التواصل الاجتماعي من قلب التظاهرات، الا ان اللافت صرخة رجل مسن هزّت الرأي العام على الانترنت بحرقة قلبه، بحيث بدت ملامح الفقر والعوز عليه.
هذا المسن اللبناني يصرخ والدموع تنهمر على خديه: "موجوع والله العظيم موجوع... بطني خارطة (ممزقة) وضهري خارطة من العمليات... موجوع."
ويوجه رسالة للرؤساء الثلاثة في لبنان: "هناك رب... الله ينتقم منكم... الله يريح الشعب اللبناني منكم..." ويضيف، وهو يلقي اللوم على المسؤولين: "لو تعتبروني والدكم كنتم ساعدتموني وأدخلتموني الى المستشفى أو الى مأوى." وتابع: "روحوا... انتم كبار؟!... الله وأكبر عليكم.."
شاهدوا الفيديو المرفق.
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