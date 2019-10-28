الحلبوسي يجتمع مع رؤساء الكتل السياسية

افاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عقد اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سيعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية قبل انعقاد الجلسة".
واضاف ان "ذلك جاء لبحث القرارات التي ستصدر خلال جلسة اليوم".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته اليوم الاثنين، ستكون خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين و قرارات مجلس الوزراء و تنفيذ حزم الإصلاحات.
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