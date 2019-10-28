بيان جديد من محافظة كربلاء بشأن حظر التجوال

اصدرت محافظة كربلاء، الاثنين، بيانا جديدا بشأن حظر التجوال في المحافظة.
وقال المكتب الاعلامي للمحافظ نصيف الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "من اجل الوقوف على امن المحافظة ومن خلال اجتماع اللجنة الامنية العليا في المحافظة، تقرر فرض حظر تجوال جزئي للطوق الثالث".
واضاف ان "الحظر يبدأ من الساعة الثالثة والى اشعار اخر"، مشيرا الى انه "سيتم اطلاع كافة الاعلاميين والقنوات الفضائية في حال تحديد موعد رفع حظر التجوال".
واكد انه "تم تحديد ساحة التظاهر السلمي للوقت الحالي في فلكة التربية ولايسمح بأي مكان اخر".
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