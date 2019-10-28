اخبار العالم / اخبار العراق

بيان جديد من محافظة كربلاء بشأن حظر التجوال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اصدرت محافظة كربلاء، الاثنين، بيانا جديدا بشأن حظر التجوال في المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ نصيف الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "من اجل الوقوف على امن المحافظة ومن خلال اجتماع اللجنة الامنية العليا في المحافظة، تقرر فرض حظر تجوال جزئي للطوق الثالث".

 

Advertisements

واضاف ان "الحظر يبدأ من الساعة الثالثة والى اشعار اخر"، مشيرا الى انه "سيتم اطلاع كافة الاعلاميين والقنوات الفضائية في حال تحديد موعد رفع حظر التجوال".

 

واكد انه "تم تحديد ساحة التظاهر السلمي للوقت الحالي في فلكة التربية ولايسمح بأي مكان اخر".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان جديد من محافظة كربلاء بشأن حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا