محافظة بغداد تنفي اصدار قائمة باعفاء عدد من ادارات المدارس

نفت محافظة بغداد، اليوم الاحد، ما تم تداولها عن إصدار قائمة باعفاء عدد من ادارات المدارس بسبب سماحهم لخروج الطلبة والمشاركة في التظاهرات.
وأوضحت المحافظة في بيان لها، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "المحافظ محمد جابر العطا تجول اليوم، في عدد من مدارس العاصمة"، مؤكدة في الوقت نفسه "عدم اتخاذ المحافظ اي اجراء او اعداد قوائم باعفاء ادارات المدارس وان الأمر يقع ضمن نطاق مدراء تربية بغداد".
وحث المحافظ خلال لقائه عدد من ادارات المدارس الى "بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالواقع التربوي والتعليمي"، مبينا ان "اي تعطيل سينعكس سلبا على العملية التربوية والمسيرة التعليمية للطلاب لكونهم ملتزمين بتوقيتات وسقف زمني سواء في إعطاء المحاضرات او الامتحانات الشفوية والتحريرية".
وتشهد بغداد، منذ يوم امس الاحد، اعتصامات طلابية صباحية داخل المدارس، فيما خرج طلاب مدارس اخرى الى شوارع المدينة للتضامن مع التظاهرات الجارية في عموم العراق.
وحث المحافظ خلال لقائه عدد من ادارات المدارس الى "بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالواقع التربوي والتعليمي"، مبينا ان "اي تعطيل سينعكس سلبا على العملية التربوية والمسيرة التعليمية للطلاب لكونهم ملتزمين بتوقيتات وسقف زمني سواء في إعطاء المحاضرات او الامتحانات الشفوية والتحريرية".
وتشهد بغداد، منذ يوم امس الاحد، اعتصامات طلابية صباحية داخل المدارس، فيما خرج طلاب مدارس اخرى الى شوارع المدينة للتضامن مع التظاهرات الجارية في عموم العراق.
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