هكذا كافح الأميركيون البطالة والمجاعة والتشرد

عقب انهيار سوق الأسهم بالولايات المتحدة الأميركية أواخر تشرين الأول/أكتوبر 1929، وإفلاس العديد من البنوك خلال الأشهر التالية، شهد الأميركيون بداية ما عرف بالكساد العظيم وانتشار مظاهر البؤس والفقر بالبلاد.





وعجز الرجال عن توفير لقمة العيش لأبنائهم فأحسوا بالنقص والعجز والتقصير تجاه عائلاتهم. وقد بلغت أعداد العاطلين عن العمل مطلع الثلاثينيات أرقاماً قياسية. فبعدد من المدن الأميركية بلغت نسبة البطالة 50% بعد أن اضطر العديد من المؤسسات والمصانع لإغلاق أبوابها وتسريح عمّالها. وقد تفاقمت هذه الأزمة، التي استمرت طيلة الثلاثينيات، بسبب عدد من العوامل الأخرى كان أهمها طبيعية كقطعة الغبار التي أدت لإفساد المحاصيل، متسببة بذلك في موجة هجرة كبيرة نحو المدن. إضافة لكل ذلك، عرفت فترة الكساد العظيم ظهور أزمة اجتماعية بسبب نسبة البطالة المرتفعة.وعجز الرجال عن توفير لقمة العيش لأبنائهم فأحسوا بالنقص والعجز والتقصير تجاه عائلاتهم. وقد بلغت أعداد العاطلين عن العمل مطلع الثلاثينيات أرقاماً قياسية. فبعدد من المدن الأميركية بلغت نسبة البطالة 50% بعد أن اضطر العديد من المؤسسات والمصانع لإغلاق أبوابها وتسريح عمّالها. انتشار صور بائعي التفاح

وإضافة لصور الفقراء والمتشردين والأطفال الجوعى التي طغت حينها على أغلب الصحف، انتشرت صور بائعي التفاح بشكل لافت للانتباه بالولايات المتحدة الأميركية. إذ غزا بائعو التفاح المدن الأميركية، وكان من العادي أثناء تجولك بنيويورك حينها أن ترى بمختلف الشوارع الراقية أشخاصاً ذوي مظهر لائق ومحترم حاملين على أكتافهم صناديق تفاح. وإضافة لصور الفقراء والمتشردين والأطفال الجوعى التي طغت حينها على أغلب الصحف، انتشرت صور بائعي التفاح بشكل لافت للانتباه بالولايات المتحدة الأميركية. إذ غزا بائعو التفاح المدن الأميركية، وكان من العادي أثناء تجولك بنيويورك حينها أن ترى بمختلف الشوارع الراقية أشخاصاً ذوي مظهر لائق ومحترم حاملين على أكتافهم صناديق تفاح. في الأثناء، لم يكن التفاح موجهاً ضد مظاهر الفقر بالبلاد، بل كان عملية بسيطة نبعت عن فكرة عبقرية لتشغيل العاطلين عن العمل ومساعدتهم على توفير الغذاء لعائلاتهم. وبسبب ذلك تحول التفاح حينها لرمز من رموز مكافحة البطالة وبرزت صورة بائعيه ضمن قائمة أهم صور فترة الكساد العظيم. وتعود أطوار قصة بائعي التفاح للعام 1929. فتزامناً مع ظهور الأزمة الاقتصادية، عرف محصول التفاح بالولايات المتحدة الأميركية فائضاً مقارنة بالسنوات السابقة. وقد مثل ذلك عائقاً أمام الفلاحين والمسؤولين في البرامج الصناعية الغذائية المرتبطة بالتفاح، حيث كان من المستحيل تسويق هذه الكميات الهائلة في خضم فترة تميزت بتدهور القدرة الشرائية وعجز أغلب العائلات عن تلبية حاجياتها الغذائية. تدهور القدرة الشرائية

انطلاقاً من ذلك، جاء الأميركي المسؤول بمؤسسة شحن محصول التفاح العالمية جوزيف سيكر (Joseph sicker) بفكرة عبقرية. فعرض على عدد من زملائه شراء ما قدره 10 آلاف دولار من فائض منتوج التفاح لبيعها للعاطلين عن العمل. انطلاقاً من ذلك، جاء الأميركي المسؤول بمؤسسة شحن محصول التفاح العالمية جوزيف سيكر (Joseph sicker) بفكرة عبقرية. فعرض على عدد من زملائه شراء ما قدره 10 آلاف دولار من فائض منتوج التفاح لبيعها للعاطلين عن العمل. وكان نموذج جوزيف سيكر سهلاً وبسيطاً، واقتضى قيام العاطلين عن العمل بشراء التفاح مقابل مبلغ مالي منخفض وبيعه لاحقاً بالأسواق للحصول على هامش ربح يغطي نفقاتهم ويجنبهم مآسي البطالة والتسول. Advertisements وفي نيويورك والعديد من المدن الأخرى، حصل العاطلون عن العمل على صناديق التفاح واتجهوا لبيعها بمختلف أرجاء المدينة طيلة فترة النهار مقابل تقديمهم لوعود بدفع ثمنها الذي يعادل 1.75 دولار آخر النهار.

تسويق فائض التفاح