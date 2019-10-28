أمانة مجلس الوزراء: إطلاق منح الطوارئ الأربعاء المقبل

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في حديث لـ الخليج 365، إن "غرفة المتابعة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المشكلة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، تواصل لقاءاتها بممثلي الوزارات".وأضاف، أنه "فيما يخص آخر الإجراءات المتخذة، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بتزويد كافة المحافظات، بأسماء المشمولين بتوزيع قطع الأراضي، وستطلق منح الطوارئ يوم الأربعاء المقبل، وأن سبب التأخير في إطلاقها، يعود إلى عملية مقاطعة البيانات، حيث تبين ظهور آلاف الأسماء من المتقدمين، من فئات الموظفين والمتقاعدين والعسكريين، أو المشمولين بالأساس بشبكة الرعاية الاجتماعية".

ولفت مجيد، إلى "تنسيب ١٥٠ موظفاً من وزارة الصناعة والمعادن، للعمل في دائرة التسجيل العقاري، لغرض العمل ضمن فرق فرز قطع الأراضي وتوزيعها، للفئات المستهدفة بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتوزيع قطع الأراضي السكنية".

