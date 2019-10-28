نقابة المعلمين تعلن الاضراب العام لمدة اربعة ايام

وقالت في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين عقد، اليوم، اجتماعاً طارئا لمناقشة الوضع الراهن في العراق، مشيرا الى أن ما يتعرض له المتظاهرون عنف غير مبرر وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة.وأوضح البيان، أن المجلس المركزي اتخذ قرارات مهمة، مشيرا الى أن الاجتماع عقد برئاسة نقيب المعلمين العراقيين عباس كاظم السوداني وبحضور علي الخالدي نائب نقيب المعلمين والزملاء رؤوساء الفروع واعضاء الهيئة الادارية المركزية.

وتابع أن نقابة المعلمين العراقيين تعلن الاضراب العام لمدة اربعة ايام ولغاية يوم الاحد في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد، منذ يوم أمس الاحد، خروج المئات من طلاب المدارس والكليات تضامناً مع متظاهري ساحة التحرير.



وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول الحالي)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.