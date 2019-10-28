بالصور.. ساحتا النسور والتحرير الآن

ماتزال التظاهرات في ساحتي التحرير والنسور ببغداد، مستمرة بعد توافد اعداد كبيرة من المواطنين وطلاب المدارس والكليات اليهما. ففي ساحة التحرير حيث قامت القوات الامنية برمي القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين المنتشرين في الساحة في محاولة لتفريقهم. الا ان ساحة النسور شهدت تظاهرات شارك بها الطلاب، فيما فرضت القوات الامنية طوقا حولها تحسبا لاي طارئ. Advertisements

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