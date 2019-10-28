نائب: استقالة نواب سائرون جاهزة ورهن إشارة المرجعية الإدارية

اعلن النائب سائرون غايب فيصل العميري، الاثنين، ان استقالة نواب الكتلة جاهزة ورهن إشارة المرجعية الإدارية. وقال العميري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "استقالة نواب سائرون جاهزة ورهن إشارة المرجعية الإدارية". واضافت ان "من أولوياتنا هي إقالة الحكومة وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة وإقرار الموازنة ثم حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة بإشراف اممي".



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