صربيا تنفي أنباء تدخلها في تظاهرات العراق: مزاعم خبيثة

اعتبرت وزارة الخارجية الصربية، الاثنين، أنباء تدخل صربيا في التظاهرات التي يشهدها العراق حالياً بأنها "مزاعم خبيثة"، مؤكدةً أنها "تحترم استقلالية" العراق ولا تتدخل بالعملية السياسية العراقية. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "تنفي وزارة الخارجية في جمهورية صربيا وسفارة جمهورية صربيا في بغداد وبشكل وبشدة المزاعم الخبيثة لبعض الأشخاص غير المسؤولين التي تحاول فيها الربط بين جمهورية صربيا أو سفارة صربيا مع الاحتجاجات الشعبية الحالية في جمهورية العراق".



وأضافت، أن "جمهورية صربيا والسفارة الصربية تحترم استقلالية العراق ولا تتدخل بأي شكل من الأشكال بالعملية السياسية، وأن جمهورية صربيا والشعب الصربي يفتخرون بالصداقة التأريخية مع الشعب العراقي ويعبرون عن أسفهم العميق بسبب الخسائر في الأرواح"، معربةً عن أملها بـ"التوصل إلى حل سياسي سلمي سريع للأزمة الحالية".

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