نائب يدعو الحكومة لتحديد فترات زمنية لتلبية المطالب بدل تقديم 'وعود عائمة'

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "نواب سائرون وتلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقد بدأوا اعتصامهم المفتوح في مبنى البرلمان لحين تلبية مطالب المتظاهرين"، مبيناً أن "على الحكومة تلبية مطالب المتظاهرين وأن لا تعمل على قمع المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق المشروعة والا فأنها لا تستحق البقاء ليوم واحد".وأضاف العقابي، أن "هناك طلباً لاستجواب رئيس الوزراء تم تقديمه لرئاسة البرلمان موقع من نواب من عدة كتل"، لافتاً إلى أن "الطلب سيتم مناقشته بجلسة البرلمان التي نتمنى عقدها اليوم، وبحضور برلماني كبير لغرض التصويت على بعض القرارات المهمة التي تخص الشعب والضغط على الحكومة لتلبية مطالب الجماهير والكف عن قمعهم".

ولفت إلى أن "الحكومة لم تستجب للكم الهائل من المتظاهرين، بالتالي فعليها أن تكون أكثر جدية في تلبية مطالب الجماهير"، مشدداً على أن "تلبية المطالب الجماهرية الإصلاحية هو واجب علينا جميعا ونحن مع الجماهير مهما كانت مطالبهم".



وأكد العقابي، أن "تلبية المطالب والإصلاحات ينبغي أن تكون محددة بفترات زمنية واضحة وليس الاكتفاء بعبارات سوف نفعل وسوف نقدم بشكل عائم دون فترات زمنية واضحة، لأن هذا الكلام لا نقبل به خاصة أن الشعب فقد المصداقية بالحكومة بسبب الوعود الكاذبة".