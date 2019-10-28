نائب يدعو الحكومة لتحديد فترات زمنية لتلبية المطالب بدل تقديم 'وعود عائمة'

دعا النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، الاثنين، الحكومة ورئيسها عادل عبد المهدي إلى تحديد جداول زمنية لتلبية المطالب بدل تقديم "الوعود العائمة"، مشدداً على أهمية أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم وبنصاب كامل بغية التصويت على قرارات "مهمة".
وأضاف العقابي، أن "هناك طلباً لاستجواب رئيس الوزراء تم تقديمه لرئاسة البرلمان موقع من نواب من عدة كتل"، لافتاً إلى أن "الطلب سيتم مناقشته بجلسة البرلمان التي نتمنى عقدها اليوم، وبحضور برلماني كبير لغرض التصويت على بعض القرارات المهمة التي تخص الشعب والضغط على الحكومة لتلبية مطالب الجماهير والكف عن قمعهم".
ولفت إلى أن "الحكومة لم تستجب للكم الهائل من المتظاهرين، بالتالي فعليها أن تكون أكثر جدية في تلبية مطالب الجماهير"، مشدداً على أن "تلبية المطالب الجماهرية الإصلاحية هو واجب علينا جميعا ونحن مع الجماهير مهما كانت مطالبهم".
وأكد العقابي، أن "تلبية المطالب والإصلاحات ينبغي أن تكون محددة بفترات زمنية واضحة وليس الاكتفاء بعبارات سوف نفعل وسوف نقدم بشكل عائم دون فترات زمنية واضحة، لأن هذا الكلام لا نقبل به خاصة أن الشعب فقد المصداقية بالحكومة بسبب الوعود الكاذبة".
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