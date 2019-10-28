نائب: سيكون لنا مواقف صارمة بالبرلمان تجاه وزيري التربية والتعليم العالي

اعتبر النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، الاثنين، ان ردع الطلبة عن دعم المتظاهرين نوع من انواع الدكتاتورية، فيما اكد انه سيكون هناك مواقف صارمة بالبرلمان تجاه وزيري التربية والتعليم العالي.
وقال فاخر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قرارات وزيري التربية والتعليم العالي بمنع التظاهر السلمي للطلبة والكوادر التدريسية وكيل التهم عليهم جزافا دون ادنى حق، محاولة غير مقبولة لطمس الحريات وتكميم الافواه"، معتبرا ان "ذلك نوع من انواع الدكتاتورية والنظام الشمولي".
واضاف ان "هذه القرارات هي تصرفات واستغلال للمنصب لا يمكن السكوت عنه او قبوله سواء في هاتين الوزارتين المهمتين او غيرهما من الوزارات"، مشيرا الى ان "التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق حق كفله الدستور وجميع القوانين".
واكد ان "اي محاولات للتجاوز على الحقوق التي كفلها الدستور سيكون لنا تجاهه مواقف صارمة وقوية في مجلس النواب تصل الى الاستجواب وسحب الثقة لاي وزير يستغل منصبه لهكذا امور غير قانونية".
واعتبرت وزيرة التربية سها العلي بك، امس الأحد، "زج طلبة المدارس" في التظاهرات بأنها عملية مرفوضة، فيما أكدت أن التلاميذ مودعون أمانةً في أعناق الكوادر التدريسية.
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