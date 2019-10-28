ديلي تلغراف تتحدث عن انقسامات بـ'داعش' بعد مقتل البغدادي

نشرت صحيفة ديلي تلغراف، تحليلا لرافاييلو بانتوتشي بعنوان "فراغ السلطة قد يؤدي إلى انقسامات في تنظيم داعش وزيادة في الهجمات".

ويقول الكاتب إنه "على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، إلا أن مقتل أبو بكر البغدادي لن يؤدي إلى تدمير تنظيم داعش".

ويضيف الكاتب ان "إحدى النقاط الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في مقتل البغدادي هي جيش المريدين والمقتدين بالتنظيم في العالم، أولئك الذين قد يعتبرون مقتل زعيم التنظيم لحظة يجب أن يهبوا فيها للثأر وشن هجمات مروعة وأعمال انتقامية".

والنقطة الهامة الثانية، وفقا للكاتب، هي ما إذا كان التنظيم سيحتفظ بتماسكه بعد مقتل البغدادي، وإذا كان خليفته سيتمكن من الحفاظ على وحدة التنظيم. ويضيف الكاتب إن الخطر الحقيقي هو الانقسام والتشظي للتنظيم في صورة جماعات صغيرة تقتدي بأيديولوجيته تجعل أولوياتها أولويات محلية خاصة بمنطقة عملها بدلا من الأجندة الدولية للتنظيم.

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كما أن سؤالا هاما آخر هو ما الذي سيحدث لأتباع التنظيم في سوريا والعراق.

ويتابع الكاتب ان "تنظيم داعش مكون من عراقيين انتهزوا فرصة الصراع في سوريا المجاورة لبسط نفوذهم وأعدادهم، ومع انتشارهم في سوريا أنضم لهم سوريون يحملون فكرهم ذاته".

يؤكد الكاتب ان "هذا التشرذم للتنظيم دون قائد قد يؤدي إلى المزيد من العنف، حيث تشير التجارب التاريخية إلى أنه عند مقتل زعيم تنظيم ما، فإن هذا يؤدي إلى بزوغ نجم آخرين راغبين في الزعامة يحاولون إثبات جداراتهم بإراقة الكثير من الدماء وشن عمليات بالغة العنف".