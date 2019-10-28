جثة البغدادي نقلت الى عين الاسد.. هل تدفن في العراق

بعد أن طوى يوم الأحد فصلاً مهماً من فصول "داعش" الدموية مع قطع رأس التنظيم الذي روَّع الآلاف في سوريا والعراق على مدى سنوات، أثيرت عدة تساؤلات حول جثة أبو بكر البغدادي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن أنها أضحت في مكان آمن، في حين كشف المرصد السوري نقلاً عن مصادر أن "بقايا جثة البغدادي نُقلت إلى قاعدة عين الأسد التي تقع في ناحية البغدادي في محافظة الأنبار".

وأوضح أن "الطائرات الأميركية الـ8 التي استهدفت البغدادي خرجت من مطار صرين في ريف مدينة عين العرب (كوباني) وحلقت فوق الحدود السورية التركية عبر جرابلس والراعي متجهة نحو منطقة العمليات، في باريشا بريف إدلب".

دفن في العراق

وفي هذا السياق، أوضح مراسل العربية، أن "عدة جثث نقلت من موقع العملية في باريشا إلى قاعدة عين الأسد".

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ولفت إلى أن "جثة البغدادي قد يتم دفنها في إحدى مناطق العراق، لاسميا أن بعض المسؤولين الأميركيين أكدوا أنه سيتم مراعاة تقاليد المنطقة في هذا الشأن".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، أكد أنه سيتم التخلص بشكل ملائم من رفات البغدادي.

وقال أوبراين إن نتيجة الحمض النووي للبغدادي تأكدت في الساعات الماضية.

يذكر أن ترمب أعلن أمس الأحد في كلمة من البيت الأبيض أن البغدادي مات "وهو يبكي ويصرخ" في هجوم شنته القوات الأميركية الخاصة في إدلب شمال غربي سوريا، وأعلن أن رأس التنظيم الإرهابي قُتل وثلاثة من أطفاله أثناء غارة بتفجير سترة ناسفة بعد فراره داخل نفق مسدود.