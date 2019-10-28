كربلاء تعلن حظرا على التجوال اعتبارا من مساء اليوم

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، في تصريح صحافي، ورد الى الخليج 365، نسخة منه، إن قرارا يقضي بحظر التجوال في عوم محافظة كربلاء سيفرض اعتبارا من الساعة السادسة مساء".

وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول الحالي)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.



كما تجددت التظاهرات في كربلاء وأمام مبنى مجلس المحافظة وسط المدينة، حيث حاول المتظاهرون الدخول لمبنى المجلس الا ان القوات الامنية منعتهم من ذلك.