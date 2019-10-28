مصرف الرافدين يعلن صرف سلف لأكثر من 1400 متقاعد

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "قام بصرف وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفين لأكثر من 1400 من للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".

وأضاف، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم إبلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".



يذكر أن مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح سلف للمتقاعدين وفق آليات وضوابط معينة.