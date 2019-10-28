مصرف الرافدين يعلن صرف سلف لأكثر من 1400 متقاعد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن صرف دفعة جديدة من سلف "ضعف وضعفين" لأكثر من 1400 متقاعد.
وأضاف، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم إبلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".
يذكر أن مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح سلف للمتقاعدين وفق آليات وضوابط معينة.
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