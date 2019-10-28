المحكمة الاتحادية تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة

قضت المحكمة الاتحادية، الاثنين، بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة. وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المحكمة الاتحادية قضت بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة". Advertisements واضاف ان "قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها لا سند له من الدستور". وتابع ان "السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب وما نجم عن ذلك من سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام".



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