اعتصامات طلابية في كلية دجلة ببغداد واجراءات امنية مشددة

نظم العشرات من طلبة كلية دجلة الاهلية في بغداد، اليوم الاثنين، اعتصامات امام مبنى الكلية تضامنا مع التظاهرات الجارية في عموم العراق، فيما اتخذت القوات الامنية اجراءات مشددة.
وقال مراسل الخليج 365، إن كلية دجلة الاهلية الكائنة في منطقة الدورة جنوبي بغداد تشهد منذ صباح اليوم اعتصاما نظمه طلبة الكليات، مشيرا الى أن الطلبة المعتصمين رفعوا شعارات تضامنية مع التظاهرات الجارية في عموم العراق.
وأوضح مراسلنا، أن القوات الامنية سيما من قوات الفوج الرئاسي في تلك المنطقة، اتخذت اجراءات امنية مشددة في المنطقة، لافت الى اقامة نقاط امنية في الطرق القريبة من مبنى الكلية كتقاطع المصفى وجسر الطابقين.
وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول الحالي)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.
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