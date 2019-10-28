نشرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية رواية للعملية التي نفذتها القوات الأميركية في محافظة إدلب السورية، وانتهت بمقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.
وأضاف المراسل، أنه "في حدود الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، استهدفت 8 مروحيات أمريكية وطائرتان مسيرتان نقطة قريبة من قرية باريشا على مدى 90 دقيقة، وقوبلت المروحيات بمقاومة من الأرض بأسلحة ثقيلة".
وتابع: "وعقب القصف الجوي، غادرت المروحيات المنطقة، وبعد نصف ساعة عادت وبدأت بالقصف مجددا، وفي هذه الأثناء، أنزلت المروحيات عناصر يعتقد أنهم من القوات الخاصة".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، عن تصفية زعيم "داعش" في عملية للقوات الخاصة للولايات المتحدة في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.
وأعرب ترامب، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن شكره لكل من روسيا والعراق وسوريا وتركيا على إسهامهم في تنفيذ هذه العملية.
بدورها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، إن جهاز المخابرات الوطني هو من تمكن من تحديد الوكر الذي اختبأ فيه البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف وإنزال واشتباك.. رواية تركية لعملية مقتل البغدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.