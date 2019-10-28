قصف وإنزال واشتباك.. رواية تركية لعملية مقتل البغدادي

وذكرت الوكالة نقلاً عن مراسلها في إدلب أن القوات الأميركية نفذت إنزالاً بالمروحيات في ساعة متأخرة من الليل شمالي محافظة إدلب واشتبكت مع مسلحين لمدة 4 ساعات، مبيناً أن الإنزال الأميركي تم في منطقة تبعد بضعة كيلومترات عن مخيم "طور لاها" للنازحين.وأضاف المراسل، أنه "في حدود الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، استهدفت 8 مروحيات أمريكية وطائرتان مسيرتان نقطة قريبة من قرية باريشا على مدى 90 دقيقة، وقوبلت المروحيات بمقاومة من الأرض بأسلحة ثقيلة".

وتابع: "وعقب القصف الجوي، غادرت المروحيات المنطقة، وبعد نصف ساعة عادت وبدأت بالقصف مجددا، وفي هذه الأثناء، أنزلت المروحيات عناصر يعتقد أنهم من القوات الخاصة".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، عن تصفية زعيم "داعش" في عملية للقوات الخاصة للولايات المتحدة في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.



وأعرب ترامب، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن شكره لكل من روسيا والعراق وسوريا وتركيا على إسهامهم في تنفيذ هذه العملية.

بدورها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، إن جهاز المخابرات الوطني هو من تمكن من تحديد الوكر الذي اختبأ فيه البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية.